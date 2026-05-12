Pushkov: Amerika Jangan Berharap Kemenangan dalam Perang Atrisi Melawan Iran

Menurut laporan ABNA, Alexei Pushkov, senator Rusia mengatakan: Reaksi negatif Donald Trump, presiden Amerika Serikat terhadap jawaban Iran mengenai penyelesaian konflik Timur Tengah, mungkin akan mengarahkan Washington dan Teheran menuju perang atrisi, tetapi bahkan dalam kondisi itu pun kecil kemungkinan Iran akan menyerah.

Ia menambahkan: Amerika berusaha menghabiskan kekuatan militer dan ekonomi Iran sementara Teheran berusaha menghabiskan kekuatan politik Trump.

Sebelumnya, senator Rusia yang terkenal ini bereaksi terhadap retorika terbaru Trump tentang cadangan uranium yang diperkaya Iran dan mengatakan: Amerika mungkin dapat mengawasi cadangan uranium Iran tetapi tidak dapat mengaksesnya tanpa persetujuan Teheran.

Ia menambahkan: Mengekstraksi dan mentransfer material nuklir secara aman menggunakan operasi militer hampir mustahil. Oleh karena itu kita membutuhkan perdamaian, kesepakatan tentang pengalihan uranium yang diperkaya dan rencana aksi dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta persetujuan dan kerja sama penuh dari pihak lain, yaitu Iran. Tidak satu pun dari keempat syarat ini yang terpenuhi saat ini.