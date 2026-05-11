Serangan Israel di Lebanon Selatan Berlanjut, Beberapa Gugur dan Terluka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber-sumber Lebanon mengumumkan bahwa tentara Israel, dalam kelanjutan serangannya di Lebanon selatan, menargetkan beberapa kota dan wilayah dengan serangan udara. Menurut laporan ini, pesawat tempur Israel membombardir kota-kota Kufra, Yahmar al-Shaqif, Kaftar Benit, Shokin, Aba, Kafr Raman, dan Toul beberapa kali.

Setelah serangan di kota Aba, dua orang gugur dan lima lainnya terluka. Pada saat yang sama, artileri Israel menembaki daerah Qalawiyah, Yahmar, Arnon, Kafr Benit, Nabatiyeh al-Fuqa, dan Mifdon. Sebuah drone Israel juga menargetkan kota Haris dan Sarbin, dan drone lain menjatuhkan bom di daerah Mansouri.

Menyusul ketegangan ini, tentara Israel mengeluarkan peringatan kepada penduduk sembilan kota dan desa di Lebanon selatan. Peringatan tersebut mencakup daerah al-Rayhan, Jarjuah, Kafr Raman, al-Numairiyah, Arab Saleem, Jamijmah, Mashghara, Qalya, dan Haruf. Lebanon menyatakan serangan-serangan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata.