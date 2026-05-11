Operasi Kejutan Hizbullah terhadap Tim Pendukung Tentara Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa beberapa jam yang lalu mereka menargetkan tentara Zionis di dalam sebuah rumah di wilayah Bidr al-Faq'ani di Taybeh dengan drone bunuh diri.

Setelah itu, untuk kedua kalinya, tim tentara Zionis yang dikirim ke wilayah ini untuk mengevakuasi para korban luka juga ditargetkan.

Sebelumnya, Perlawanan Islam Lebanon juga mengumumkan bahwa sebagai respons terhadap pelanggaran berulang kali perjanjian gencatan senjata oleh tentara rezim Zionis dan kelanjutan serangan ke Lebanon selatan, para pejuang Hizbullah selama 24 jam terakhir telah melaksanakan 24 operasi melawan posisi dan pusat-pusat militer rezim Zionis.