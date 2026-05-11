Media Zionis: Trump Terjebak dan Gagal

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, media Zionis melaporkan: "Kebuntuan terus berlanjut, dan Trump seperti seseorang yang terjebak, gagal, dan terhina. Tidak ada satu pun di bidang apa pun yang berjalan seperti yang ia inginkan."

Dalam laporan ini disebutkan lebih lanjut: "Tampaknya percikan kecil di Selat Hormuz mungkin cukup untuk menyulut kembali seluruh kawasan."

Sebelumnya, Senator senior Amerika Bernie Sanders dengan memposting pesan di media sosial X, mengkritik keras tindakan perang presiden negaranya.

Senator dari negara bagian Vermont itu menulis tentang hal ini: "Di Amerika, kita membutuhkan ratusan rumah sakit dan klinik kesehatan baru. Kita membutuhkan ribuan pusat penitipan anak baru."

Bernie Sanders kemudian menambahkan: "Kita membutuhkan jutaan unit perumahan baru yang terjangkau. Kita tidak perlu menghabiskan 500 miliar dolar lagi untuk militer dan perang yang tak berkesudahan."