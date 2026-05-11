  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Al-Mayadeen Menguraikan Detail Respon Tertulis Iran terhadap Proposal AS

11 Mei 2026 - 13:31
News ID: 1812877
Source: ABNA
Al-Mayadeen Menguraikan Detail Respon Tertulis Iran terhadap Proposal AS

Sumber-sumber diplomatik dalam percakapan dengan jaringan Al-Mayadeen menguraikan detail respons Iran terhadap proposal-proposal yang diajukan dalam kerangka konsultasi tidak langsung dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan kantor berita ABNA, sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa Iran dalam responsnya yang dikirimkan kepada AS melalui mediator Pakistan, telah menekankan perlunya pencabutan sanksi, pembebasan aset-aset yang diblokir, dan penghentian perang segera.

Berdasarkan laporan ini, respons Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan mencakup serangkaian tuntutan politik, keamanan, dan ekonomi. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Teheran dalam respons ini menuntut pengakhiran blokade, kebebasan ekspor minyak, pencabutan sanksi AS, dan pembebasan properti serta aset Iran yang dibekukan.

Sumber-sumber yang disebutkan juga menambahkan bahwa Iran secara tegas menuntut pencabutan pembatasan yang diberlakukan oleh OFAC dalam penjualan minyaknya dan menjadikan masalah ini sebagai salah satu poros utama dari setiap kemungkinan kesepahaman.

Your Comment

You are replying to: .
captcha