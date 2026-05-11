Al-Mayadeen Menguraikan Detail Respon Tertulis Iran terhadap Proposal AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa Iran dalam responsnya yang dikirimkan kepada AS melalui mediator Pakistan, telah menekankan perlunya pencabutan sanksi, pembebasan aset-aset yang diblokir, dan penghentian perang segera.

Berdasarkan laporan ini, respons Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan mencakup serangkaian tuntutan politik, keamanan, dan ekonomi. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Teheran dalam respons ini menuntut pengakhiran blokade, kebebasan ekspor minyak, pencabutan sanksi AS, dan pembebasan properti serta aset Iran yang dibekukan.

Sumber-sumber yang disebutkan juga menambahkan bahwa Iran secara tegas menuntut pencabutan pembatasan yang diberlakukan oleh OFAC dalam penjualan minyaknya dan menjadikan masalah ini sebagai salah satu poros utama dari setiap kemungkinan kesepahaman.