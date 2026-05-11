1.700 Pelanggaran Gencatan Senjata Lebanon oleh Tel Aviv Selama 3 Minggu

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RT, Menteri Penerangan Lebanon mengumumkan bahwa hanya dalam tiga minggu, lebih dari 1.700 pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis terhadap Lebanon telah tercatat.

Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Minggu mengumumkan bahwa jumlah syuhada serangan Zionis sejak 2 Maret 2026 telah mencapai 2.846 jiwa.

Kementerian Kesehatan Lebanon juga menegaskan bahwa 8.693 orang telah terluka akibat serangan ini.

Menurut laporan ini, selama 24 jam terakhir menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, 51 orang telah gugur sebagai syuhada.