Konvoi Darat 'Samoud' Masuk ke Libya untuk Bergerak Menuju Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Quds, para aktivis media sosial mengumumkan bahwa konvoi darat 'Samoud' telah melintasi perbatasan Tunisia dan memasuki Libya melalui penyeberangan Ras Ajdir.

Tindakan konvoi 'Samoud' ini dilakukan untuk mempersiapkan landasan bagi pergerakan kembali menuju Jalur Gaza dan memecahkan blokade zalim terhadap jalur tersebut.

Dalam konvoi ini, terdapat sejumlah aktivis pendukung Palestina dari Tunisia, Aljazair, Mauritania, dan negara-negara lain. Ini merupakan upaya ketiga konvoi tersebut untuk mencapai Jalur Gaza melalui Libya.

Konvoi 'Samoud' pertama kali dihentikan pada Juni 2026 di perbatasan barat kota Sirte sebelum mencapai Mesir.

Baru-baru ini juga, rezim Zionis dengan menyerang armada 'Samoud' di perairan internasional membajak 21 perahu armada tersebut beserta penumpangnya.