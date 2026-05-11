Cucu Kennedy: Amerika Serikat Telah Kalah Melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Jack Schlossberg, cucu mantan Presiden AS John F. Kennedy, menegaskan bahwa negaranya telah kalah melawan Iran.

Dalam sebuah debat umum di Manhattan, ia menekankan bahwa ia mendukung proposal Senator Bernie Sanders untuk mencegah pengiriman bom dan peralatan militer senilai 440 juta dolar ke tanah pendudukan.

Jack Schlossberg menambahkan bahwa menentang perang melawan Iran berarti mencegah pendanaannya.

Perlu dicatat bahwa Schlossberg adalah kandidat utama untuk menggantikan Gerald Nadler, anggota Kongres yang pensiun dari New York. Posisi ini muncul di tengah meningkatnya perbedaan pendapat di kalangan politik Amerika mengenai dukungan militer terhadap rezim Zionis.