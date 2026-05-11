Menurut laporan kantor berita ABNA, Mike Waltz, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada jaringan televisi ABC tentang lebih dari 50 hari ancaman Donald Trump terhadap Iran dan belum terbukanya Selat Hormuz bagi kapal-kapal musuh: "Ini bukan pertama kalinya Iran mengancam atau benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Kami pernah mengalami perang tanker di mana mereka menargetkan salah satu kapal kami dengan ranjau pada tahun 1980-an, dan mereka telah melakukan hal-hal seperti ini selama 50 tahun."

Ia mengkritik pelaksanaan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz dan mengatakan: "Sekarang bahkan di televisi pemerintah Iran mereka telah mengancam akan menyita kabel bawah laut yang melintasi Selat Hormuz – kabel yang membawa data keuangan, informasi bursa saham, dan data yang terkait dengan cloud dan pusat data. Kami tidak dapat menerima ini."

Kabel serat optik bawah laut yang melintasi Selat Hormuz setiap hari membawa lebih dari 10 triliun dolar AS transaksi keuangan (termasuk pesan SWIFT, transaksi bursa, dan pertukaran valuta asing), tetapi infrastruktur komunikasi vital ini terabaikan di bawah bayang-bayang pandangan tradisional terhadap selat tersebut (pelayaran dan energi), dan Iran tidak mendapatkan manfaat ekonomi dan kedaulatannya.