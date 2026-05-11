Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahwa jumlah Republikan yang menentang perang di Amerika meningkat, dan mayoritas dari mereka percaya bahwa perang tidak membawa apa pun bagi negara ini.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa para politisi Partai Republikan Amerika berusaha menjauhkan diri dari perang. Mereka menghindari menjawab pertanyaan tentang hasil perang ini yang tidak membawa apa pun selain kenaikan harga di Amerika.

Sebelumnya, media Zionis juga melaporkan bahwa kebuntuan terus berlanjut, dan Trump seperti seseorang yang terjebak, gagal, dan terhina. Tidak ada satu pun di bidang apa pun yang berjalan seperti yang ia inginkan.

Dalam laporan ini disebutkan lebih lanjut: "Tampaknya percikan kecil di Selat Hormuz mungkin cukup untuk menyulut kembali seluruh kawasan."