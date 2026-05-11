Uni Eropa: Kami Mendukung Solusi Politik Antara Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kaja Kallas, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, menekankan: "Kami mendukung solusi politik untuk menyelesaikan krisis antara Iran dan Amerika Serikat."

Ia menambahkan: "Perhatian saat ini tertuju pada penghentian perang dan pembukaan kembali Selat Hormuz."

Perlu dicatat bahwa agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran telah menyebabkan gangguan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Gangguan pada jalur air strategis ini telah mengganggu keseimbangan rantai pasokan bahan bakar dan energi, serta banyak komoditas lainnya seperti produk petrokimia dan pupuk kimia di seluruh dunia.

Iran telah menyatakan bahwa mereka siap, jika terjadi gencatan senjata yang berkelanjutan dan pengakhiran perang, untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz dengan mematuhi protokol dan pertimbangan keamanan yang diperlukan.