Sanders kepada Trump: Amerika Butuh Rumah Sakit, Bukan Perang Tanpa Akhir

Menurut kantor berita Abna, Bernie Sanders, senator senior Amerika, dengan memposting pesan di media sosial X, mengkritik keras tindakan perang presiden negaranya.

Senator dari negara bagian Vermont menulis tentang hal ini: Di Amerika, kami membutuhkan ratusan rumah sakit dan klinik kesehatan baru. Kami membutuhkan ribuan pusat penitipan anak baru.

Bernie Sanders kemudian menambahkan: Kami membutuhkan jutaan unit perumahan baru yang terjangkau. Kami tidak perlu menghabiskan 500 miliar dolar lagi untuk militer dan perang tanpa akhir.