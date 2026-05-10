Perdana Menteri Pakistan: Kami Telah Menerima Tanggapan Iran atas Usulan AS

Menurut kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, hari ini Minggu mengumumkan bahwa panglima angkatan darat negaranya telah melaporkan penerimaan tanggapan Iran atas usulan AS.

Berdasarkan pemberitaan media ini, Perdana Menteri Pakistan mengatakan dalam hal ini bahwa Field Marshal Asim Munir, panglima angkatan darat negaranya, memberitahukan kepadanya bahwa tanggapan Iran atas usulan AS telah diterima.

Hal ini terjadi sementara sumber diplomatik Pakistan beberapa jam yang lalu mengumumkan bahwa tanggapan Iran telah diterima sesaat sebelumnya dan telah disampaikan kepada pihak Amerika.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga sebelumnya telah beberapa kali menyatakan bahwa pandangan dan pertimbangan Iran mengenai usulan-usulan AS akan dikirimkan setelah penyelesaian kajian dan pengambilan kesimpulan akhir.

Berdasarkan rencana yang diusulkan, pada tahap ini pembicaraan akan terfokus pada pengakhiran perang di kawasan tersebut.