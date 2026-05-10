Roma: Kami Pasti Tidak Akan Terlibat Perang Melawan Iran

Menurut kantor berita Abna, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani dalam wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera, menanggapi pernyataan dan sikap Presiden AS Donald Trump terhadap Roma karena ketidakterlibatan negaranya dalam agresi ilegal Amerika-Zionis terhadap Iran, menyatakan: Aliansi kami (dengan Washington) kuat, dan aliansi ini dengan Amerika, bukan dengan Trump, Obama, atau Biden.

Menteri Luar Negeri Italia mengatakan: Gencatan senjata yang berkelanjutan dan kerangka kerja perjanjian internasional (di Asia Barat) sangat diperlukan. Amerika juga membutuhkan Eropa dan Italia. Melemahkan benua seperti benua kami dan negara seperti negara kami, yang secara strategis dan ekonomi diperlukan, termasuk untuk keamanan seluruh Barat, tidak akan menguntungkan siapa pun.

Antonio Tajani kemudian menambahkan: Saya ingin mengatakan dengan sangat jelas. Tidak benar jika dikatakan bahwa Italia tidak melakukan apa pun. Italia adalah negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional, baik dengan PBB maupun dengan NATO. Saya merujuk secara khusus ke Lebanon, di mana kami tidak hanya berpartisipasi dalam misi UNIFIL, tetapi juga siap melakukan lebih banyak lagi.

Ia menambahkan: Hubungan kami (dengan Amerika) berlanjut, dan kami membutuhkan mereka sama seperti mereka membutuhkan kami. Kami tidak terlibat dalam masalah Iran, kami bahkan tidak diberi tahu. Kami juga memiliki tujuan bersama untuk menenangkan kawasan; kami berharap adanya dialog yang mengarah pada perdamaian. Kami pasti tidak ingin terlibat perang (dengan Iran); tetapi kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap hukum laut internasional.