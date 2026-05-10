Kemungkinan Pengurangan Kehadiran Militer Amerika di Eropa

10 Mei 2026 - 20:08
Media-media Amerika melaporkan kesiapan negara-negara anggota NATO menghadapi keluarnya sebagian pasukan militer Amerika dari Eropa. Disebutkan bahwa Washington berniat memindahkan sebagian pasukan tersebut ke negara-negara yang sejalan dengan kebijakannya.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait  — ABNA — Kantor Berita Bloomberg dalam sebuah laporan menyatakan bahwa para pejabat NATO memperkirakan Amerika Serikat, dalam kelanjutan proses pengurangan kehadiran militernya di Eropa, akan menarik lebih banyak unit pasukannya dari sejumlah negara Eropa, termasuk Italia.

Selain itu, ada kemungkinan Amerika membatalkan rencana penempatan rudal-rudal jarak jauhnya di Jerman.

Menurut laporan ini, sebagian pasukan yang ditarik dari Eropa rencananya akan dipindahkan ke negara-negara yang mendukung kebijakan pemerintahan Donald Trump.

Presiden Amerika sebelumnya juga pernah menyinggung kemungkinan pemindahan pasukan yang ditempatkan di Italia, dan dalam sejumlah pernyataan mengkritik posisi Roma dalam beberapa isu internasional.

