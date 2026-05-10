Riyadh Melakukan Upaya Luas untuk Mencegah Perang Amerika dengan Iran / Rencana Israel untuk Menghancurkan Kawasan Gagal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Turki al-Faisal, mantan Duta Besar Arab Saudi di Washington, dalam artikel yang dimuat di surat kabar Asharq Al-Awsat, seraya mengungkap rincian upaya diplomatik Riyadh untuk mencegah perang Amerika dan Israel terhadap Iran, menegaskan bahwa rencana Israel untuk menyulut perang antara Arab Saudi dan Iran telah gagal.

Pada awal artikelnya, ia menyatakan: meskipun Arab Saudi mengizinkan pendirian pangkalan-pangkalan Amerika di wilayahnya, yang dari sana dan dari negara-negara Arab lainnya dilakukan serangan agresif terhadap Iran, Riyadh melakukan upaya luas untuk mencegah terjadinya perang, serta upaya intensif lain untuk menghentikannya, mencari solusi diplomatik guna mengakhiri perang, dan mencegah perang yang menghancurkan di kawasan.

Pengungkapan Rencana Israel untuk Menyulut Perang Iran dan Arab Saudi

Turki al-Faisal selanjutnya menulis: “Jika rencana Israel dalam menyulut perang antara kami dan Iran berhasil, kawasan akan terseret ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Israel pun akan berhasil memaksakan kehendaknya atas kawasan dan menjadi satu-satunya aktor di sekitar kami.”

Bantahan atas Klaim Media mengenai Posisi Arab Saudi

Mantan Duta Besar Arab Saudi di Washington itu menyatakan bahwa sejak dimulainya perang Amerika-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, muncul suara-suara media yang sumbang dan terdistorsi di kawasan kami dan di media-media Barat terkait posisi Arab Saudi terhadap perang ini.

Kerja Sama dengan Pakistan untuk Menurunkan Ketegangan

Turki al-Faisal menambahkan bahwa Arab Saudi kini bekerja sama dengan Pakistan dalam memadamkan api konflik dan membantu mencegah meningkatnya ketegangan.

Di akhir, ia menegaskan: “Para penyeru perang terus melanjutkan kegaduhan mereka, dan mungkin mereka tidak menyadari bahwa karpet telah ditarik dari bawah kaki mereka.”