Harapan Kemenangan untuk Iran dalam Pesan Mufti Irak kepada Para Jemaah Haji Baitullah Haram

10 Mei 2026 - 19:45
News ID: 1812474
Allamah Mahdi Naja Ahmad al-Sumaida’i, Mufti Republik Irak, dalam pesannya kepada para jemaah haji Baitullah Haram, seraya menegaskan kedudukan agung haji dalam Islam, mendoakan kemuliaan dan kemenangan bagi kaum Muslimin, khususnya rakyat Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Allamah Mahdi Naja Ahmad al-Sumaida’i, Mufti Republik Irak, dalam pesannya kepada para peziarah Rumah Allah menulis: Wahai orang-orang yang berangkat menuju Baitullah Haram; pertama-tama saya memohon kepada Allah Swt. agar menganugerahkan taufik kepada kalian. Saya berharap haji kalian diterima, dosa-dosa kalian diampuni, dan kepulangan kalian disertai keamanan serta keselamatan. Rasulullah saw. bersabda: “Haji yang diterima tidak memiliki balasan selain surga.”

Ia dalam kelanjutan pesannya menulis: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga dinukil bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang diterima tidak memiliki balasan selain surga.”

Dalam sebuah riwayat dari Tirmidzi juga disebutkan: “Dari satu umrah ke umrah berikutnya menutupi dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak memiliki balasan selain surga.” Dalam sumber-sumber Sunan, kecuali Abu Dawud, diriwayatkan: “Lakukanlah haji dan umrah secara berurutan, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi dan emas.”

Wahai para jemaah haji Baitullah Haram, jangan sampai setan-setan dari golongan jin dan manusia menimbulkan keraguan dalam amal kalian, melemahkan hati kalian, atau menyeret kalian untuk condong kepada orang-orang kafir.

Mufti Allamah Mahdi Naja Ahmad al-Sumaida’i dalam pesannya memohon kepada Allah Swt. agar kaum Muslimin di mana pun berada, khususnya di Republik Islam Iran, diberi kemenangan dan kemuliaan; sebuah negara yang dihuni oleh lebih dari 75 juta Muslim.

Ia menambahkan: Hak seorang Muslim atas saudara Muslimnya adalah menolongnya, dan bentuk pertolongan paling minimal adalah mendoakan orang yang membutuhkan ketika ia tidak hadir.

Di akhir pesan ini disebutkan: Wahai para jemaah haji yang mulia, tampilkanlah wajah baru Islam di dunia, wajah yang panjinya adalah persatuan. Semoga Allah mengampuni kalian, menerima haji kalian, dan jangan lupakan kami dalam doa-doa baik kalian.

Sebelumnya, sejumlah ulama Syiah dan mufti Ahlusunah Irak serta Pakistan, dalam pesan-pesan terpisah, menyeru para jemaah haji Baitullah Haram untuk melaksanakan amalan ibadah haji atas nama Pemimpin Syahid Revolusi, Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Husaini Khamenei ra.

