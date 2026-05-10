Harapan Kemenangan untuk Iran dalam Pesan Mufti Irak kepada Para Jemaah Haji Baitullah Haram

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Allamah Mahdi Naja Ahmad al-Sumaida’i, Mufti Republik Irak, dalam pesannya kepada para peziarah Rumah Allah menulis: Wahai orang-orang yang berangkat menuju Baitullah Haram; pertama-tama saya memohon kepada Allah Swt. agar menganugerahkan taufik kepada kalian. Saya berharap haji kalian diterima, dosa-dosa kalian diampuni, dan kepulangan kalian disertai keamanan serta keselamatan. Rasulullah saw. bersabda: “Haji yang diterima tidak memiliki balasan selain surga.”

Ia dalam kelanjutan pesannya menulis: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga dinukil bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang diterima tidak memiliki balasan selain surga.”

Dalam sebuah riwayat dari Tirmidzi juga disebutkan: “Dari satu umrah ke umrah berikutnya menutupi dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak memiliki balasan selain surga.” Dalam sumber-sumber Sunan, kecuali Abu Dawud, diriwayatkan: “Lakukanlah haji dan umrah secara berurutan, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi dan emas.”

Wahai para jemaah haji Baitullah Haram, jangan sampai setan-setan dari golongan jin dan manusia menimbulkan keraguan dalam amal kalian, melemahkan hati kalian, atau menyeret kalian untuk condong kepada orang-orang kafir.

Mufti Allamah Mahdi Naja Ahmad al-Sumaida’i dalam pesannya memohon kepada Allah Swt. agar kaum Muslimin di mana pun berada, khususnya di Republik Islam Iran, diberi kemenangan dan kemuliaan; sebuah negara yang dihuni oleh lebih dari 75 juta Muslim.

Ia menambahkan: Hak seorang Muslim atas saudara Muslimnya adalah menolongnya, dan bentuk pertolongan paling minimal adalah mendoakan orang yang membutuhkan ketika ia tidak hadir.

Di akhir pesan ini disebutkan: Wahai para jemaah haji yang mulia, tampilkanlah wajah baru Islam di dunia, wajah yang panjinya adalah persatuan. Semoga Allah mengampuni kalian, menerima haji kalian, dan jangan lupakan kami dalam doa-doa baik kalian.

Sebelumnya, sejumlah ulama Syiah dan mufti Ahlusunah Irak serta Pakistan, dalam pesan-pesan terpisah, menyeru para jemaah haji Baitullah Haram untuk melaksanakan amalan ibadah haji atas nama Pemimpin Syahid Revolusi, Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Husaini Khamenei ra.