Hizbullah Menghantam Posisi-posisi Israel / Drone Musuh Jatuh di Langit Lebanon Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa para pejuang Perlawanan Islam pada hari Sabtu ini menargetkan konsentrasi pasukan rezim Zionis di permukiman al-Bayadah dan Rshaf dengan peluru artileri.

Hizbullah Lebanon juga menyatakan bahwa para pejuang perlawanan hari ini menghadapi sebuah drone militer rezim Zionis di langit al-Abbasiyah, Lebanon Selatan, dengan rudal darat-ke-udara.

Hizbullah juga melaporkan serangan rudal para pejuang perlawanan terhadap kumpulan kendaraan militer tentara Zionis di permukiman Rshaf.

Hizbullah menegaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk membela Lebanon dan rakyatnya, serta sebagai respons atas agresi rezim Zionis terhadap desa-desa, penghancuran rumah-rumah, dan gugur serta terlukanya sejumlah warga sipil di Lebanon Selatan.