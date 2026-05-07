  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Hizbullah Menargetkan Markas Komando Zionis di Lebanon Selatan

8 Mei 2026 - 00:46
News ID: 1811332
Source: ABNA
Hizbullah Menargetkan Markas Komando Zionis di Lebanon Selatan

Hizbullah mengumumkan bahwa selain serangan roket ke pusat pengumpulan kendaraan tentara Zionis di kota Shama di Lebanon selatan, mereka juga menghancurkan markas komando tentara pendudukan di kota al-Bayyada dengan drone.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip media al-Ilam al-Harbi, Hizbullah Lebanon menyatakan telah menargetkan markas komando tentara rezim Zionis di Lebanon selatan dengan serangan drone.

Dalam pernyataan Hizbullah mengenai operasi ini disebutkan: "Dalam rangka membela Lebanon dan rakyatnya dan sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh musuh Israel dan serangan yang menargetkan desa-desa di Lebanon selatan yang mengakibatkan syahid dan terlukanya sejumlah warga sipil, para pejuang perlawanan Islam pada pukul 10:18 pagi ini (Kamis) menargetkan dengan tepat markas komando tentara pendudukan di kota al-Bayyada dengan drone peledak."

Para pejuang perlawanan Islam juga pada pukul 14:00 siang ini menghujani dengan roket pusat pengumpulan kendaraan militer tentara pendudukan di kota Shama.

Your Comment

You are replying to: .
captcha