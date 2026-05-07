Khani: Selat Hormuz Memiliki Peran Menentukan dalam Ketahanan Pangan Dunia

Menurut laporan kantor berita Abna, Abdollah Khani, Pelaksana Tugas Wakil Bidang Strategis Kantor Kepresidenan, dalam pertemuan khusus untuk mengkaji kerangka analitis-strategis di bidang geoekonomi dengan fokus pada peran Selat Hormuz di pasar energi global dan rantai pasokan pangan, yang diselenggarakan pada Rabu malam (6 Mei 2025) dengan judul "Bermain dengan Risiko untuk Menghasilkan Alat Tawar-menawar dan Pencegahan", dengan partisipasi Kamar Dagang Teheran dan dihadiri oleh Verdi Nejad (Sekretaris Jenderal Kamar Dagang, Industri, Pertambangan, dan Pertanian Teheran), Dehghani Firoozabadi (anggota dewan ilmiah Universitas Allameh dan Sekretaris Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri), serta perwakilan dari kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Jihad Pertanian, dan sekelompok pakar politik, mengatakan: "Jalur vital ini memiliki peran yang menentukan dalam persamaan ekonomi global, dan perkembangan yang terkait dengannya dapat secara langsung mempengaruhi pasar energi, harga, dan bahkan ketahanan pangan di tingkat internasional."

Khani menambahkan: "Iran adalah penopang keamanan kawasan dan berpendapat bahwa negara-negara kawasan harus menjamin keamanan Teluk Persia dan Selat Hormuz melalui mekanisme kerja sama regional dan tanpa campur tangan asing."

Selanjutnya, Hanane Dorrashti, sekretaris pertemuan ini, dengan menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan tersebut, mengatakan: "Mengkaji perkembangan terkini dalam ranah interaksi internasional dan dampaknya terhadap pasar energi global dan rantai pasokan pangan merupakan salah satu keharusan penting dari analisis strategis dalam kondisi saat ini."

Ia menambahkan: "Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menggali kapasitas geoekonomi negara dan menyajikan pendekatan-pendekatan aktif dalam menghadapi kondisi yang berlangsung."