Pesan Iragci atas Syahidnya Putra Anggota Dewan Pimpinan Hamas

Menurut laporan kantor berita Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, menyampaikan belasungkawa atas syahidnya Azzam al-Hiyya.

Berikut isi pesan tersebut:

"Bismillahirrahmanirrahim

Saudara terhormat, Bapak Dr. Khalil al-Hiyya, anggota Dewan Pimpinan Gerakan Perlawanan Islam Palestina – Hamas

Dengan penuh penyesalan dan kesedihan yang mendalam, saya menerima kabar syahidnya Bapak Azzam al-Hiyya, putra mujahid Anda, dalam aksi teroris rezim Zionis yang kriminal di Jalur Gaza. Saya sampaikan takziah dan turut berduka cita atas musibah ini.

Rezim Zionis dalam persangkaan batilnya mengira bahwa dengan melakukan kejahatan-kejahatan ini, ia dapat mengganggu perjuangan bangsa Palestina yang besar dan tangguh melawan penjajahan; ia lupa bahwa tindakan-tindakan semacam itu, tidak hanya tidak melemahkan tekad rakyat dan para pemimpin perlawanan, tetapi justru memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan jalan perlawanan hingga tercapainya cita-cita kemerdekaan Palestina dan Al-Quds yang mulia.

Saya memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa rahmat dan ampunan-Nya yang luas bagi syahid agung tersebut dan putra-putra syahid Anda yang lain, serta kesabaran dan kesehatan bagi Anda sekeluarga.

Sayyid Abbas Araghchi

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran"