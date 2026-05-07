Pencabutan Kewarganegaraan 3 Anggota Parlemen Bahrain karena Bersimpati dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Dewan Perwakilan Bahrain, hari Kamis ini, memberikan suara untuk mencabut keanggotaan tiga anggota parlemen karena menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi dengan Iran.

Abdunabi Salman, Wakil Ketua Pertama Dewan, Mamud al-Saleh, Ketua Komite Layanan, dan Mahdi al-Shuwaikh, anggota parlemen – mereka adalah tiga perwakilan yang dicabut kewarganegaraannya secara sementara setelah menyatakan simpati dengan Iran.

Surat kabar resmi Bahrain mengklaim bahwa keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 99 Konstitusi dan peraturan internal Dewan Perwakilan terkait hukuman akibat pelanggaran tugas keanggotaan!

Ketiga anggota parlemen ini sebelumnya dalam salah satu sidang Dewan pada tanggal 28 April 2026 selama pembahasan amandemen undang-undang peradilan, telah mengkritik tindakan yang diambil terhadap mereka yang dituduh bersimpati dengan Iran, termasuk pencabutan kewarganegaraan terhadap sejumlah warga.