  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Angkatan Darat: Kami Peringatkan Kapal Perusak AS dengan Menembakkan Rudal Jelajah

4 Mei 2026 - 23:43
News ID: 1809940
Source: ABNA
Angkatan Darat: Kami Peringatkan Kapal Perusak AS dengan Menembakkan Rudal Jelajah

Angkatan Darat Republik Islam mengumumkan: Kapal perusak Amerika Serikat dengan mematikan radar mereka di Laut Oman bergerak menuju Selat Hormuz, tetapi setelah terdeteksi, mereka mendapat peringatan radio dan kemudian tembakan peringatan dari angkatan laut Angkatan Darat.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip hubungan masyarakat Angkatan Darat, kapal perusak Amerika Serikat beberapa jam lalu dengan mematikan radar mereka di Laut Oman berniat mendekati Selat Hormuz, tetapi segera setelah menyalakan radar mereka, mereka terdeteksi dan mendapat peringatan radio dari angkatan laut Angkatan Darat Republik Islam Iran tentang bahaya pelanggaran gencatan senjata.

Para pejuang pemberani Angkatan Darat setelah kapal perusak Amerika mengabaikan peringatan tersebut, dalam peringatan kedua, dengan tegas menyatakan bahwa segala upaya untuk memasuki Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan menghadapi reaksi dari pasukan angkatan laut.

Pada tahap ini dan menyusul pengabaian peringatan awal oleh kapal perusak Amerika-Zionis, angkatan laut Angkatan Darat, dengan menembakkan tembakan peringatan rudal jelajah, roket, dan drone tempur di sekitar kapal-kapal musuh yang agresif, memberikan peringatan; tanggung jawab dan konsekuensi berbahaya dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh musuh yang memusuhi.

Your Comment

You are replying to: .
captcha