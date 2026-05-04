Angkatan Darat: Kami Peringatkan Kapal Perusak AS dengan Menembakkan Rudal Jelajah

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip hubungan masyarakat Angkatan Darat, kapal perusak Amerika Serikat beberapa jam lalu dengan mematikan radar mereka di Laut Oman berniat mendekati Selat Hormuz, tetapi segera setelah menyalakan radar mereka, mereka terdeteksi dan mendapat peringatan radio dari angkatan laut Angkatan Darat Republik Islam Iran tentang bahaya pelanggaran gencatan senjata.

Para pejuang pemberani Angkatan Darat setelah kapal perusak Amerika mengabaikan peringatan tersebut, dalam peringatan kedua, dengan tegas menyatakan bahwa segala upaya untuk memasuki Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan menghadapi reaksi dari pasukan angkatan laut.

Pada tahap ini dan menyusul pengabaian peringatan awal oleh kapal perusak Amerika-Zionis, angkatan laut Angkatan Darat, dengan menembakkan tembakan peringatan rudal jelajah, roket, dan drone tempur di sekitar kapal-kapal musuh yang agresif, memberikan peringatan; tanggung jawab dan konsekuensi berbahaya dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh musuh yang memusuhi.