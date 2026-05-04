Amir Hatami: Keamanan wilayah Hormuz adalah garis merah Iran

Menurut kantor berita ABNA, Amir Hatami, Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, di halaman pribadinya di X, menulis: “Dengan nama Tuhan Yang Maha Perkasa. Putra-putra bangsa Iran adalah mata yang waspada di Teluk Persia. Setiap inci dari perairan ini berada dalam jangkauan kehendak kami. Kapal perusak Amerika dengan tipu daya mematikan radar berharap dapat mendekati Selat Hormuz; tetapi jawaban kami adalah api. Rudal jelajah dan drone tempur diterbangkan. Keamanan wilayah ini adalah garis merah Iran.”