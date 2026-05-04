Sardar Mohebbi: Kapal-kapal yang melanggar akan dihentikan dengan paksa

Menurut kantor berita ABNA, Sardar Hossein Mohebbi, juru bicara dan wakil hubungan masyarakat Pasukan Pengawal Revolusi Islam, menanggapi pernyataan tidak berdasar para pejabat dan lembaga Amerika dalam masalah maritim dan Teluk Persia serta pemberitahuan dari Lembaga Perdagangan Maritim Inggris, mengatakan: “Tidak ada perubahan yang terjadi dalam proses pengelolaan Selat Hormuz. Setiap gerakan maritim kapal sipil dan komersial yang sesuai dengan protokol transit yang dikeluarkan oleh angkatan laut IRGC dan dilakukan melalui jalur yang dikoordinasikan, akan aman dan selamat.”

“Gerakan maritim lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diumumkan oleh angkatan laut IRGC akan menghadapi bahaya serius. Kapal-kapal yang melanggar akan dihentikan dengan paksa.”

“Sangat penting bagi semua perusahaan pelayaran dan asuransi transportasi untuk memperhatikan pemberitahuan dari Pasukan Pengawal Revolusi Islam.”