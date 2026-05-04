Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya; kami tidak memiliki negosiasi di bidang nuklir.

Menurut koresponden ABNA, Ebrahim Rezaei dalam menjelaskan pertemuan hari ini (Selasa, 14 Ordibehesht) komisi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri parlemen dengan Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, mengatakan: “Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri menyampaikan laporan tentang kegiatan, program, dan tindakan aparat kebijakan luar negeri selama perang 40 hari dan setelahnya hingga hari ini, khususnya dalam masalah negosiasi.”

Ia melanjutkan: “Menteri Luar Negeri negara kita dengan merujuk pada posisi unggul Republik Islam Iran setelah perang terbaru dan perubahan pandangan dunia terhadap bangsa Iran sebagai akibat dari perlawanan rakyat dalam perang 40 hari, menyatakan bahwa perang terbaru meskipun ada beberapa kerugian, membawa banyak berkah berkat darah pemimpin syahid dan para syuhada lainnya, dan tugas kita untuk memahaminya dan melindunginya.”

Semua orang memandang Iran sebagai kekuatan besar dan penting

Juru bicara komisi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Majelis Syura Islam Iran menambahkan: “Araghchi menekankan bahwa posisi Republik Islam Iran sangat berbeda dibandingkan sebelum perang 40 hari, dan mereka memandang Iran sebagai kekuatan besar dan penting; musuh mengira Iran melemah, tetapi dalam perang ini ia melihat bahwa Iran berdiri menghadapi kekuatan militer terbesar di dunia dan melawan dua kekuatan nuklir dan menggagalkan mereka dalam mencapai tujuan mereka.”

Perwakilan rakyat Dashtan di Majelis Syura Islam Iran mengatakan: “Menurut penjelasan Menteri Luar Negeri, musuh menggunakan semua cara untuk menaklukkan Iran termasuk kerusuhan, kudeta, serangan militer, gerakan separatis dan tindakan lainnya, tetapi gagal; tidak ada yang mengira Iran mampu memperluas perang ke target-target Amerika di kawasan dan menutup Selat Hormuz, tetapi Iran dengan kuat melakukan tindakan ini dalam perang.”

Rezaei melanjutkan: “Araghchi menyatakan bahwa nada bicara negara-negara setelah perang terhadap Iran berbeda dan doktrin keamanan kawasan juga telah berubah, sehingga sebelumnya didasarkan pada pangkalan-pangkalan Amerika, tetapi sekarang telah berubah, karena pangkalan-pangkalan tersebut telah berubah menjadi faktor anti-keamanan dan tidak menciptakan keamanan, bahkan menyebabkan ketidakamanan.”