Pembicaraan Telepon Menteri Luar Negeri Iran dan Turkmenistan

Menurut kantor berita ABNA, dalam pembicaraan telepon sore hari ini antara Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dan Rashid Meredov, Menteri Luar Negeri Turkmenistan, masalah-masalah regional dan internasional terbaru ditinjau.

Dalam pembicaraan telepon ini, Menteri Luar Negeri negara kita menginformasikan kepada rekannya tentang perkembangan terkini yang berkaitan dengan proses diplomatik serta upaya dan inisiatif yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang paksaan Amerika - rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran.