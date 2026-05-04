Pembentukan Perkara Melawan Israel atas Tuduhan Penculikan di Perairan Internasional

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Anadolu, Kantor Kejaksaan Roma hari ini, Selasa, mengumumkan bahwa penyelidikan telah dimulai terkait penangkapan warga negara Italia selama penyitaan armada bantuan Gaza oleh rezim Zionis di perairan internasional Yunani.

Kantor berita Italia ANSA melaporkan bahwa pembentukan perkara pidana ini terkait dengan operasi yang dilakukan pada malam tanggal 29 April (9 Ordibehesht) di lepas pantai pulau Kreta, Yunani, di mana pasukan militer rezim Zionis menyita beberapa kapal dari Armada Dunia Samud yang berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Menurut kantor berita ini, para jaksa memulai penyelidikan setelah menerima 3 pengaduan resmi, termasuk 2 pengaduan terkait aktivis Tiago D'Avila dan Seif Abukeshk, yang menurut laporan diculik dari kapal berbendera Italia dan saat ini juga ditahan oleh militer Zionis.

Menurut laporan ini, perkara ini juga akan menyelidiki orang tidak dikenal atas dugaan penculikan, pencurian, dan menimbulkan kerusakan dengan bahaya tenggelamnya kapal.

Diharapkan para penyelidik sebagai bagian dari penyelidikan akan mengajukan permintaan kerja sama yudisial internasional, yang dikenal sebagai surat rogatori, kepada otoritas Zionis.

Armada Dunia Samud pada hari Kamis lalu di dekat pulau Kreta, Yunani, pada jarak 600 mil laut dari tujuannya di wilayah Gaza yang terkepung, diserang oleh penjajah Zionis hanya karena berusaha memberikan bantuan kepada penduduk Gaza yang terkepung.