Insiden Maritim di Dekat UEA

Menurut kantor berita ABNA, Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris hari ini, Senin, dengan mengeluarkan pernyataan mengklaim bahwa insiden maritim terjadi di barat Pelabuhan Saqr, UEA.

Berdasarkan klaim situs web ini, organisasi tersebut menerima laporan tentang sebuah insiden di 14 mil laut barat Mina Saqr yang terletak di UEA.

Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris menerima informasi dari pihak ketiga tentang kebakaran sebuah kapal dan meminta kapal-kapal di sekitarnya untuk menjaga jarak aman.

Penyebab kebakaran saat ini belum diketahui, dan tidak ada dampak lingkungan yang dilaporkan.