Anggota Kongres: Kami orang Amerika sedang membayar harga perang Trump

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip CNN, “Pat Ryan,” anggota Kongres AS, mengkritik klaim konyol Donald Trump, presiden Amerika, tentang berakhirnya agresi terhadap Iran dengan memposting gambar di akun media sosial X-nya, mengatakan: “Mereka (para anggota kabinet dan Trump) mengatakan omong kosong bahwa perang sudah selesai.”

Anggota Kongres AS itu menambahkan: “Realitas lapangan dan biayanya masih berlanjut. Lebih dari 50.000 personel militer telah dikerahkan di kawasan tersebut, dan miliaran dolar peralatan militer telah digunakan. Harga bensin di Amerika meningkat drastis.”

“Pat Ryan” menambahkan: “Bahkan jika Trump mengklaim perang sudah berakhir, kenyataannya adalah rakyat masih membayar harganya.”