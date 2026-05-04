Anggota Kongres: Kami orang Amerika sedang membayar harga perang Trump

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip CNN, Pat Ryan, anggota Kongres Amerika, mengkritik klaim konyol Donald Trump, presiden Amerika Serikat, tentang berakhirnya agresi terhadap Iran dengan memposting gambar di akun media sosial X-nya, mengatakan: "Mereka (anggota kabinet dan Trump) omong kosong bahwa perang sudah berakhir."

Anggota Kongres Amerika menambahkan: "Realitas lapangan dan biayanya masih berlanjut. Lebih dari 50.000 personel militer telah dikerahkan di kawasan, dan peralatan militer senilai miliaran dolar telah digunakan. Harga bensin di Amerika naik drastis."

Pat Ryan menambahkan: "Bahkan jika Trump mengklaim perang sudah berakhir, kenyataannya adalah rakyat masih membayar harganya."