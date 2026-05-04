Jangan Berada dalam Pelayanan Tujuan Musuh / Lebanon adalah Korban Agresi dan Solusinya adalah Persatuan Internal serta Keberlanjutan Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam sebuah pernyataan penting, dengan menekankan berlanjutnya agresi Israel terhadap Lebanon, mengatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang pemerintahnya bekerja sama dengan musuh untuk menghadapi perlawanan rakyatnya sendiri. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk melewati krisis adalah persatuan internal dan penguatan perlawanan.

Syekh Naim Qassem, dengan menyinggung situasi kawasan dan Lebanon yang sangat sensitif dan berbahaya saat ini, mengatakan, “Hari ini kita sedang melewati sebuah tahap historis, ketika rezim Zionis, dengan dukungan dan arahan Amerika serta pendampingan negara-negara kolonialis dan negara-negara yang bergantung kepadanya, memulai agresi menyeluruh terhadap bangsa-bangsa dan perlawanan di kawasan.”

Ia menegaskan bahwa Perlawanan Lebanon dan para pendukungnya, meskipun menghadapi keterbatasan jumlah dan peralatan, telah berdiri menghadapi monster kezaliman dan kejahatan ini, mempersembahkan para syuhada dengan penuh kehormatan, dan menggagalkan musuh mencapai tujuannya. Keteguhan ini, menurutnya, akan menjadi dasar bagi masa depan yang merdeka dan bebas bagi negara serta generasi mendatang.