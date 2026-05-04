Dua Rudal Menghantam Kapal Perang Kecil Amerika setelah Mengabaikan Peringatan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait as — ABNA — sumber-sumber berita lokal di wilayah selatan Iran melaporkan bahwa dua rudal menghantam sebuah kapal perang kecil Angkatan Laut Amerika Serikat.

Kapal tersebut hari ini, Senin, bergerak di sekitar Jask dengan tujuan melintasi Selat Hormuz, sambil melanggar keamanan lalu lintas dan pelayaran. Setelah mengabaikan peringatan Angkatan Laut Republik Islam Iran, kapal itu menjadi sasaran serangan rudal.

Menurut sumber-sumber tersebut, akibat hantaman rudal itu, kapal perang kecil Amerika tidak mampu melanjutkan perjalanan dan terpaksa berbalik arah serta melarikan diri dari kawasan.

Republik Islam Iran sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa setiap lalu lintas dan pelayaran melalui Selat Hormuz tidak dimungkinkan tanpa memperoleh izin resmi dari Iran. Setiap pengabaian terhadap peringatan ini akan dihadapi dengan respons tegas dari Angkatan Bersenjata Iran.

Rincian lebih lanjut mengenai tingkat kerusakan dan kemungkinan korban belum dipublikasikan.