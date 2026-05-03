Armada Kebebasan Baru Akan Diluncurkan dari Turki

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, sumber-sumber Zionis dengan merujuk pada dimulainya peluncuran armada baru untuk memecahkan blokade Gaza, melaporkan bahwa angkatan laut tentara rezim Zionis sedang bersiap untuk menghadapi armada lain dari pendukung Palestina yang akan berangkat dari Turki.

Jumat malam, sebuah pesawat pribadi yang membawa 59 aktivis, termasuk 18 warga negara Turki, dari "Armada Global Samoud" yang telah diserang oleh Israel di perairan internasional Laut Mediterania dalam perjalanan untuk memecahkan blokade Gaza, mendarat di Bandara Istanbul. Segera setelah kedatangan mereka, media menerbitkan pernyataan beberapa aktivis di mana mereka menekankan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk melengkapi armada baru yang terdiri dari 100 hingga 150 kapal yang akan berkumpul di pelabuhan Turki.