Penghancuran Biara oleh Penjajah Zionis di Lebanon

Menurut laporan kantor berita ABNA, media Lebanon melaporkan bahwa rezim Zionis menggunakan buldoser untuk menghancurkan sebuah biara Kristen di desa perbatasan Yaroun.

Padahal, tentara rezim Zionis mengklaim bahwa tentara Zionis telah merusak sebuah rumah di daerah tersebut, dan rumah itu tidak memiliki tanda apa pun sebagai tempat ibadah!

Sebuah lembaga amal Katolik di Lebanon menyatakan bahwa tentara Zionis telah menghancurkan biara ini.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga ini disebutkan: Kami dengan tegas mengutuk tindakan disengaja penghancuran tempat ibadah ini serta penghancuran sistematis rumah-rumah di Lebanon selatan, yang dilakukan dengan tujuan mencegah kembalinya warga sipil.

Sebelumnya, sebuah video juga telah beredar yang menunjukkan seorang tentara Zionis menghina patung Yesus Kristus di salah satu wilayah selatan Lebanon.