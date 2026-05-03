Pejabat Rusia: Dunia Menuju Krisis Energi Terbesar

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Russia Today, Kirill Dmitriev, direktur Dana Investasi Langsung Rusia, menekankan bahwa dunia menuju krisis energi terbesar dalam sejarah karena harga minyak yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dmitriev menulis di platform X: Dunia tanpa sadar menuju krisis energi terbesar dalam sejarah.

Memburuknya situasi di pasar energi global terkait dengan perang di Timur Tengah, sebuah perang yang menyebabkan pengiriman minyak yang diproduksi di Teluk Persia ke pelanggan di seluruh dunia menjadi hampir tidak mungkin setelah penutupan Selat Hormuz menyusul serangan AS dan rezim Zionis terhadap Iran.

Russia Today menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak dimulainya perang saat ini, merupakan penyebab banyak konsekuensi ekonomi global, karena sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewatinya.

Sebelumnya, Alexander Novak, wakil perdana menteri Rusia, juga telah menyatakan: Rusia sebagai produsen minyak besar tidak berniat untuk keluar dari OPEC+.

Ia menambahkan: Saat ini kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia, dan sejumlah besar minyak tidak dipasok ke pasar.