Kue Ulang Tahun Kontroversial Menteri Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Ma'a, istri Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan dalam negeri rezim Zionis, merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dengan memberikan kue yang kontroversial.

Berdasarkan laporan ini, kue ulang tahun Ben-Gvir dihiasi dengan simbol tiang gantungan, yang mengindikasikan undang-undang kontroversial tentang eksekusi tahanan Palestina. Di atas kue itu tertulis: "Terkadang mimpi menjadi kenyataan!"

Sejumlah perwira senior polisi rezim Zionis dan elemen keamanan rezim ini hadir dalam acara tersebut. Para kritikus di dalam rezim Zionis menekankan bahwa acara ini lebih membawa pesan-pesan politik dan provokatif.

Beberapa waktu lalu, Knesset (parlemen) rezim Zionis dalam tindakan yang bermusuhan dan tidak manusiawi, mengesahkan rancangan undang-undang eksekusi tahanan Palestina dengan suara mayoritas.

Rancangan undang-undang ini disahkan padahal lembaga-lembaga hak asasi manusia sebelumnya telah memperingatkan tentang konsekuensi berbahaya dan pelanggaran berat hukum internasional oleh rezim Zionis terhadap para tahanan.