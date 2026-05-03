Haaretz: Hizbullah Telah Membuat Tentara Israel Kewalahan

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz mengakui bahwa kemampuan Hizbullah dalam menggunakan senjata taktis dan menyebabkan kerusakan pada tentara rezim Zionis telah membuat institusi militer Israel kewalahan.

Dalam laporan ini disebutkan, penduduk wilayah utara tanah pendudukan hidup dalam ketakutan dan kepanikan.

Jaringan Zionis "i24 News" juga sebelumnya menyatakan tentang hal ini: Kita harus mengatakan ungkapan keras ini; tidak ada solusi pasti dan final untuk masalah drone kecil [Hizbullah].

Juga, saluran 13 televisi rezim Zionis melaporkan adanya semangat frustrasi di tentara rezim ini karena tidak adanya solusi untuk ancaman drone kecil bunuh diri dan UAV.