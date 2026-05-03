Lintasnya Kapal Tanker Raksasa Iran dari Blokade Laut AS

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, platform TankerTrackers melaporkan bahwa sebuah kapal tanker Iran yang membawa 1,9 juta barel minyak berhasil menerobos blokade laut AS di kawasan tersebut dan mencapai Timur Jauh.

Platform tersebut melaporkan bahwa sebuah kapal tanker raksasa VLCC milik Perusahaan Minyak Nasional Iran (NITC) yang mengangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah (senilai sekitar 220 juta dolar AS) berhasil melewati blokade laut tersebut.

Kapal yang dikenal dengan nama "HUGE" ini terakhir terlihat lebih dari seminggu yang lalu di lepas pantai Sri Lanka, dan saat ini sedang melintasi Selat Lombok di Indonesia menuju Kepulauan Riau.

Situs web jaringan Al Jazeera juga melaporkan kemarin bahwa analisis informasi yang dipublikasikan dari pusat-pusat navigasi maritim menunjukkan bahwa sejak dimulainya penerapan blokade laut AS terhadap kapal-kapal yang terkait dengan pelabuhan Iran pada 13 April lalu, 81 dari total 145 kapal, bertentangan dengan blokade ini, telah melintasi Selat Hormuz. Jumlah lintasan ini menunjukkan sekitar 56 persen dari kapal-kapal sejak diberlakukannya keputusan AS.

Analisis data dari platform Marine Traffic menunjukkan bahwa 53 kapal dengan melanggar blokade AS telah melintasi Selat Hormuz. Kapal-kapal ini baik berasal dari pelabuhan Iran atau menuju ke sana, atau mengibarkan bendera Iran. Dari jumlah ini, 11 kapal masuk dalam daftar sanksi AS.