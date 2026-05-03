Media Zionis: Perang Melawan Iran Akan Berdampak Berat bagi Sekutu AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Israel HaYom dalam sebuah laporannya menulis: Sementara Washington berharap pada keruntuhan internal rezim Iran, Teheran tidak mau mengalah dalam masalah nuklir.

Media Zionis ini menambahkan: Kelanjutan blokade dan intensifikasi sanksi tidak akan disertai dengan dimulainya kembali serangan militer. Trump sedang menjalankan perang ekonomi yang keras.

Israel HaYom menulis: Presiden AS tidak memulai kembali serangan, karena perang akan membawa konsekuensi sulit bagi sekutu Washington, termasuk Tel Aviv dan negara-negara Teluk Persia.

Media Zionis ini menambahkan: Dari sudut pandang Trump, perang militer telah berakhir, tetapi pertempuran berlanjut dalam bentuk lain. Di negara-negara Teluk Persia juga pesan ini dipahami, dan Uni Emirat Arab serta Qatar mengumumkan dimulainya kembali penerbangan mereka secara penuh.