  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Media Zionis: Perang Melawan Iran Akan Berdampak Berat bagi Sekutu AS

3 Mei 2026 - 14:08
News ID: 1809306
Source: ABNA
Media Zionis: Perang Melawan Iran Akan Berdampak Berat bagi Sekutu AS

Sebuah media Zionis menulis: Perang melawan Iran akan membawa konsekuensi sulit bagi sekutu Amerika Serikat di kawasan, dan Washington tidak mencari untuk memulai kembali aksi militer.

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Israel HaYom dalam sebuah laporannya menulis: Sementara Washington berharap pada keruntuhan internal rezim Iran, Teheran tidak mau mengalah dalam masalah nuklir.

Media Zionis ini menambahkan: Kelanjutan blokade dan intensifikasi sanksi tidak akan disertai dengan dimulainya kembali serangan militer. Trump sedang menjalankan perang ekonomi yang keras.

Israel HaYom menulis: Presiden AS tidak memulai kembali serangan, karena perang akan membawa konsekuensi sulit bagi sekutu Washington, termasuk Tel Aviv dan negara-negara Teluk Persia.

Media Zionis ini menambahkan: Dari sudut pandang Trump, perang militer telah berakhir, tetapi pertempuran berlanjut dalam bentuk lain. Di negara-negara Teluk Persia juga pesan ini dipahami, dan Uni Emirat Arab serta Qatar mengumumkan dimulainya kembali penerbangan mereka secara penuh.

Your Comment

You are replying to: .
captcha