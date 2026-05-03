Kanani Moghaddam: Angkatan Laut Iran Memiliki Kemampuan Blokade Melawan Blokade

Hossein Kanani Moghaddam dalam sebuah wawancara, terkait dengan penghentian blokade laut dan metode Iran tentang hal itu, mengatakan: Amerika Serikat menjalankan politik krisis melawan krisis, dan politik ini telah menyebabkan pukulan terhadap ekonomi global, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Kanani Moghaddam menambahkan: Negara-negara seperti China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, negara-negara di sekitar Teluk Persia dan negara-negara Barat telah mengalami masalah mendasar di bidang energi dan ekonomi.

Ia menyatakan: Solusi untuk mematahkan blokade laut adalah tekanan internasional terhadap aksi pembajakan laut Amerika Serikat dan solusi diplomatik, dan menekankan: Kita harus menerapkan politik blokade melawan blokade dan tidak membiarkan Amerika Serikat memindahkan peralatan ke pangkalan lautnya di kawasan tersebut.

Pakar urusan internasional ini, dengan menyebutkan pentingnya Selat Hormuz, menamai selat tersebut sebagai "Selat Hormuz Revolusi Islam" dan juga menyatakan: Kita tidak boleh meninggalkan selat ini dengan cara apa pun, dan kita harus mempertahankan selat ini sebagai pengungkit pencegahan kita, dan menghentikan lalu lintas kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya; termasuk kapal-kapal barang.