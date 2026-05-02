37 Layanan Amazon di UEA Terganggu dalam Serangan Iran – Pemulihan Membutuhkan Waktu Berbulan-bulan

Menurut kantor berita ABNA mengutip Khaleej Times, Amazon mengumumkan bahwa pemulihan operasi cloud computing di Uni Emirat Arab yang rusak dalam perang Amerika melawan Iran, diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan.

Pusat data Amazon di kawasan Teluk Persia menjadi sasaran serangan drone pada awal Maret selama serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, yang mengganggu layanan cloud dan di sisi lain memperpanjang pemulihannya.

Seorang juru bicara Amazon menanggapi pembaruan terbaru tentang insiden terkait menyatakan bahwa pembaruan terbaru terjadi pada 30 April dan berkaitan dengan masalah operasional sebelumnya pada bulan Maret.

"Amazon Web Services" adalah penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia, dengan klien secara global. Klien utamanya mencakup perusahaan seperti Netflix, BMW, dan Pfizer, serta lembaga keuangan besar, grup media, dan organisasi sektor publik. Layanan ini juga merupakan faktor profitabilitas terpenting perusahaan.

Menurut deskripsi situasi yang dipublikasikan di situs web "Amazon Web Services", lembaga tersebut telah merekomendasikan kepada kliennya untuk mentransfer semua sumber daya yang dapat diakses ke wilayah lain dan memulihkan sumber daya yang tidak dapat diakses dari cadangan jarak jauh secepat mungkin.