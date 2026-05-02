Lonjakan Harga Energi yang Belum Pernah Terjadi Setelah Perang Melawan Iran

Menurut koresponden ABNA mengutip IMF, pasar energi global pada Maret 2026 mengalami guncangan harga terparah selama dua tahun terakhir – sebuah peristiwa yang sepenuhnya membalikkan tren penurunan harga dari Januari 2025 hingga Januari 2026.

Berdasarkan data IMF, sebelum dimulainya agresi militer AS dan Israel terhadap Iran, harga energi berada pada jalur menurun, sehingga harga gas alam di Eropa pada Januari 2026 mencapai titik terendah dalam dua tahun terakhir. Juga harga bensin di AS pada Januari 2026 turun dibandingkan tahun 2025.

Namun, sejak akhir Februari dan awal Maret 2026, harga energi di berbagai belahan dunia tiba-tiba mengalami kenaikan tajam.

Grafik IMF menunjukkan bahwa indeks harga gas alam di Asia yang sebelum perang dimulai mencapai sekitar 70 (dalam indeks ini, angka 100 menunjukkan harga energi pada Januari 2025), pada bulan Maret meningkat menjadi sekitar 149 – yang menunjukkan pertumbuhan harga gas alam di negara-negara Asia sekitar 114 persen. Juga harga bensin di AS meningkat sekitar 40 persen dengan dimulainya perang melawan Iran.

Menurut laporan IMF, kenaikan harga energi dapat mengurangi momentum pertumbuhan ekonomi global dan menekan konsumen di berbagai negara. Lembaga ini memperingatkan bahwa jika konflik di Timur Tengah berlanjut, harga energi dapat mengalami kenaikan lebih lanjut dan ekonomi global akan menghadapi kerusakan yang lebih luas.