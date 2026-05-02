Demokrat Menyebut Argumen Trump tentang Akhir Perang Melawan Iran sebagai Omong Kosong

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Inggris The Guardian dalam sebuah laporan menulis: Demokrat di Kongres AS menyebut klaim Donald Trump tentang "berakhirnya permusuhan dengan Iran" sebagai "omong kosong".

Media Barat ini menambahkan: Demokrat di Senat AS secara tegas menolak klaim Trump tentang berakhirnya perang dengan Iran; klaim ini telah diajukan dalam surat resmi yang dikirim presiden pada hari Jumat kepada ketua Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Trump menulis dalam surat ini: Sejak 7 April 2026 tidak terjadi pertukaran tembakan antara pasukan AS dan Iran. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir.

The Guardian menulis: Ini terjadi sementara perang yang ia klaim dimenangkan Amerika pada jam pertama masih berlanjut dengan blokade timbal balik Iran dan Amerika di Teluk Persia.

Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat, menanggapi surat Trump dengan mengatakan: Pernyataan ini omong kosong. Perang ini ilegal, dan setiap hari kaum Republik menyetujuinya dan membiarkan situasi ini berlanjut, semakin banyak nyawa yang terancam, kekacauan menyebar, harga naik, dan biaya hidup warga Amerika meningkat.