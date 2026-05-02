Pengakuan Trump: Kami Bertindak seperti Bajak Laut

Menurut laporan kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya di Florida merujuk pada pencurian kapal tanker minyak Iran oleh Pentagon mengakui: Kami menyita kapal, muatan, dan minyak; itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kami seperti bajak laut.

Militer AS sejauh ini telah mencuri beberapa kapal dagang dan kapal tanker minyak Iran. Republik Islam telah menyatakan bahwa tindakan Washington ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan.

Pentagon memiliki sejarah panjang dalam perompakan, dan sebelumnya juga telah merampas beberapa kapal tanker minyak Venezuela di perairan internasional.

Pengakuan Trump tentang perompakan atau bahkan melakukan kejahatan perang terhadap sebuah peradaban menunjukkan bahwa pejabat Amerika tidak lagi berpegang pada nilai-nilai moral, bahkan pada tingkat slogan atau retorika sekalipun.