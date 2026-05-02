Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Amerika Wall Street Journal melaporkan bahwa drone Iran telah membuktikan efektivitas mereka terhadap sistem THAAD Amerika.

Dalam laporan ini dinyatakan bahwa hal ini kemungkinan besar akan menarik perhatian Rusia.

Wall Street Journal menambahkan bahwa radar sistem THAAD hilang selama serangan drone Iran ke Yordania dan UEA. Laporan ini juga menyatakan bahwa perang melawan Iran menciptakan kesempatan langka bagi China, Rusia, dan Korea Utara untuk memahami keterbatasan militer AS.

Perlu dicatat bahwa laporan tentang kerusakan posisi Amerika di wilayah tersebut diterbitkan secara tetes demi tetes oleh media internasional di bawah bayang-bayang sensor ketat yang diberlakukan pada media tersebut.

Sebelumnya, "Defense Security Asia" juga mengungkap dalam sebuah laporan bahwa pesawat tempur F-5 Iran berhasil membombardir pangkalan Amerika di Kuwait meskipun ada sistem rudal Patriot, pencegat jarak pendek, dan cakupan radar canggih yang permanen.