Sardar Asadi: Tindakan Kejutan Telah Disiapkan untuk Musuh

Menurut kantor berita ABNA, Sardar "Mohammad Jafar Asadi" dalam sebuah wawancara menganalisis perkembangan regional dan kemungkinan ketegangan antara Iran dan Amerika: Konflik ulang antara Iran dan Amerika kemungkinan terjadi, dan bukti menunjukkan bahwa Amerika tidak mematuhi janji atau perjanjian apa pun. Tindakan dan pernyataan pejabat Amerika sebagian besar bersifat media, pertama untuk mencegah jatuhnya harga minyak dan kedua untuk keluar dari kebuntuan yang mereka ciptakan sendiri.

Sardar Asadi mengatakan: Perkiraan militer adalah bahwa Amerika, apakah melakukan operasi terhadap Iran atau tidak, telah jatuh ke dalam jebakan ini dan tidak memiliki jalan keluar. Seperti yang dikatakan Imam kami yang syahid bahwa rezim Zionis tidak akan lagi seperti sebelum Banjir Al-Aqsa, keadaan Amerika juga tidak akan kembali ke Amerika sebelum serangan terhadap Iran. Dunia telah memahami kebenaran Amerika, dan betapa pun ia menunjukkan keburukannya, ia bukan lagi Amerika yang ditakuti banyak orang.

Wakil Inspektur Markas Pusat Khatam al-Anbiya juga menegaskan tentang tanggapan angkatan bersenjata terhadap setiap petualangan dan kebodohan baru Amerika: Kami memiliki kesiapan penuh untuk menghadapi setiap tindakan bermusuhan.

Dengan mengatakan bahwa angkatan bersenjata kami berhutang kesuksesan mereka pada persatuan dan kehadiran epik rakyat tercinta di jalanan dan alun-alun, ia menambahkan: Alhamdulillah, persatuan yang ditekankan oleh Imam Khomeini dan pemimpin kami yang syahid, hari ini terwujud meskipun ada semua propaganda buruk musuh, dan negara telah bersatu.

Sardar Asadi menambahkan: Tidak hanya angkatan bersenjata dan rakyat, tetapi juga kelompok-kelompok politik yang terkadang memiliki perbedaan pendapat, hari ini telah mencapai pemahaman bahwa mereka harus menjaga persatuan. Persatuan ini adalah kartu truf kami, karena itu kami tidak khawatir bahwa Amerika ingin menyerang lagi.

Wakil Inspektur Markas Pusat Khatam al-Anbiya dengan mengatakan bahwa tindakan kejutan telah disiapkan untuk musuh, menekankan: Seperti yang dikatakan oleh pejabat terkait, tindakan telah disiapkan untuk menghadapi provokasi perang ulang oleh musuh, yang tidak terbayangkan oleh mereka.