Lapangan dan Diplomasi Aktif untuk Mengakhiri Blokade Laut

Fadhassein Maleki dalam sebuah wawancara menekankan perlunya mengambil tindakan untuk melawan blokade laut Amerika: Serangan laut atau blokade laut adalah taktik; tujuan musuh adalah membuat Iran pasif sehingga di meja perundingan mereka dapat melaksanakan tuntutan mereka.

Musuh setelah kekalahan dalam pertempuran darat, udara, dan laut berniat menggunakan metode ini untuk mengimbangi kegagalannya. Beruntung angkatan bersenjata kita sepenuhnya sadar akan ancaman ini dan cara-cara mengatasinya. Tim perunding dan pejabat tinggi juga terus memantau situasi dengan waspada.

Kita harus sangat waspada karena keamanan dan pengawasan Selat Hormuz adalah tanggung jawab Republik Islam Iran. Negara-negara seperti Oman memang memiliki peran, tetapi kendali akhir wilayah ini berada di tangan Republik Islam.

Bahkan jika taktik blokade laut ini gagal, musuh pasti akan mencari cara lain untuk menyerang kita. Iran telah menang dalam perang dan juga unggul dalam perundingan.

Iran telah menang di berbagai bidang, dan musuh sangat terhina. Bahkan ketika tim perunding Iran melakukan perundingan di Islamabad, kami menunjukkan bahwa kami tidak menerima berunding dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pada putaran kedua perundingan Islamabad, kami tidak hadir – suatu hal yang sangat memalukan bagi Amerika.

Kekuatan laut dari angkatan darat dan Sepah (Pasdaran) mengawasi dan mengendalikan situasi dengan pembagian tugas dan koordinasi yang presisi. Pada saat yang sama, kita harus melalui cara-cara politik dan diplomatik berusaha bekerja sama dengan beberapa negara sehingga lalu lintas kapal berjalan sesuai dengan keinginan Republik Islam Iran.