Foreign Policy: Ayatullah Khamenei adalah Pemimpin Kaum Tertindas

Menurut laporan kantor berita ABNA, majalah Amerika "Foreign Policy" dalam laporannya yang berjudul "Ayatullah Kaum Menderita" menulis: Bagi tradisionalis Sunni yang cenderung kepada Iran, konsep "perlawanan" tetap menarik.

Media berbahasa Inggris ini menulis: Setelah terbunuhnya (kesyahidan) Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin Republik Islam Iran, para demonstran Syiah di Karachi, Pakistan dan Baghdad, Irak menyerbu perwakilan diplomatik Amerika dan terlibat bentrokan hebat dengan pasukan keamanan.

Meskipun ini adalah reaksi rakyat yang paling keras, itu bukanlah satu-satunya reaksi. Di seluruh dunia, banyak orang juga berkumpul untuk mendukung Ayatullah ini. Pada minggu-minggu setelahnya, protes terjadi di tempat-tempat seperti Kuala Lumpur di Malaysia, Jakarta di Indonesia, New Delhi di India, Kashmir yang dikuasai India, dan Istanbul di Turki.

Foreign Policy menulis: Dukungan Tehran terhadap kelompok-kelompok Syiah seperti Kata'ib Hizbullah di Irak dan Hizbullah di Lebanon sudah jelas, tetapi pemerintah Iran juga telah berusaha untuk mendapatkan dukungan dunia Islam dan menggambarkan dirinya sebagai kekuatan yang sendirian melawan dominasi Barat. Dalam upaya ini, ia telah berhasil sebagian dan mendapatkan dukungan melampaui batas-batas sektarian.

Media Amerika ini menulis: Ketika Iran berdiri melawan Israel dan Amerika, gambaran ini diperkuat di antara umat Muslim di seluruh dunia yang percaya bahwa sebagai komunitas global mereka mampu membela diri. Para pendukung internasional ini menganggap Iran sebagai wakil mereka yang telah menjalankan perang panjang dan kini telah menang dengan memaksa Amerika Serikat dan Israel untuk gencatan senjata.