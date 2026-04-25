Araqchi Tiba di Muscat

25 April 2026 - 22:48
News ID: 1806336
Menteri Luar Negeri Iran tiba di ibu kota Oman setelah menyelesaikan rangkaian pertemuannya di Pakistan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sayyid Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada Sabtu malam tiba di Muscat, ibu kota Oman, dengan memimpin sebuah delegasi diplomatik.

Dalam kunjungan ini, Sayyid Abbas Araqchi dijadwalkan bertemu dengan para pejabat tinggi Oman untuk berdialog dan bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral serta perkembangan kawasan.

Araqchi pada tahap pertama lawatannya telah berkunjung ke Islamabad dan melakukan pertemuan serta pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi Pakistan, termasuk Panglima Angkatan Darat dan Perdana Menteri negara tersebut.

